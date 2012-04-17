Акции Apple за неделю подешевели на 10%

Стоимость акций корпорации Apple на бирже Nasdaq за последнюю неделю снизилась на 10%. На сегодняшний день стоимость одной акции составила 580,13 долл., что почти на 10% ниже, чем стоимость акции 10 апреля 2012 года (643,3 долл.). Об этом сообщают зарубежные СМИ и агентства.

Капитализация корпорации снизилась более чем на 50 млрд долл. и на сегодняшний день составляет почти 541 млрд долл., хотя этот показатель все равно позволяет Apple удерживать статус самой дорогой компании мира.

Как отмечается на forbes.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, причинами негативной динамики являются «опасения рынка в связи с вероятным снижением спроса на планшеты iPad и угрозой сокращения субсидий на продажи смартфонов iPhone с контрактом крупнейшими американскими операторами». В частности, корректировка цены началась с публикаций аналитических отчетов о рисках снижения спроса на планшеты iPad.

На американском рынке также появились опасения в связи с намерениями операторов сотовой связи увеличить уровень прибыльности собственных услуг, который отчасти занижался из-за субсидий компаний на продажу смартфонов. В частности, на прошлой неделе Verizon Wireless объявил, что действующие абоненты компании должны будут заплатить 30 долл. в случае покупки нового мобильного устройства с двухгодичным контрактом на услуги связи. Ранее эта опция являлась бесплатной и преследовала цель формирования максимально широкой лояльной базы клиентов. Однако со снижением популярности покупок iPhone с двухгодичным контрактом субсидии становятся все менее эффективными.

Результатом пересмотра операторами своих взаимоотношений с лидером рынка может стать как рост розничных цен на продукцию Apple, так и снижение прибыльности самого производителя.

Еще один фактор, играющий на снижении стоимости акций компании, - прогноз аналитиков Wedge Partners о грядущем падении спроса на третье поколение планшетов iPad.

В то же время, как отмечается на forbes.ru, по мнению аналитика Sterne Agee Шоу Ву, нынешняя коррекция акций Apple представляет собой «естественный откат стоимости бумаг после астрономического роста, который не прекращался несколько месяцев подряд».

Аналитик Piper Jaffray Джин Мюнстер (gazeta.ru), хотя и ожидает, что продажи компьютеров Mac по итогам квартала будут хуже прогнозов (отчет выходит 24 апреля), тем не менее предсказывает, что акции Apple подорожают до 1000 долл. в 2014 году, а капитализация составит 1 трлн долл.

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