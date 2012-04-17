Участники фондового рынка уже не считают старт сезона отчетов удачным - эксперт

Участники фондового рынка уже не считают старт сезона отчетов удачным.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, с закрытия Украинской биржи в пятницу, 13 апреля, новостной фон усиливался преимущественно негативными событиями. «Экономика Китая продолжает пугать слабых духом, а акции Apple на радость большой группе игроков агрессивно снижаются – впервые с октября прошлого года. Также можно отметить продолжение роста доходности испанских долговых обязательств, что важно в ключе сегодняшних аукционов», - подчеркнул аналитик.

В целом, отметил П.Ильяшенко, после того как в понедельник, 9 апреля, американским индексам не удалось закрепиться выше важных технических уровней, фондовые рынки продолжают находиться под давлением, и особых признаков грядущего разворота вверх не наблюдается. «При этом в таких непростых условиях у украинского рынка все же есть шанс демонстрировать более сильную динамику, т.е. снижаться менее интенсивно, чем, например, европейские индексы», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 13 апреля, снизился на 0,24% - до 1401,76 пункта. Общий объем торгов составил 113,7 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 530,46 пункта. Общий объем торгов составил 355 млн грн.