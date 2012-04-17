Акции «Газпрома» за час упали до прошлогоднего показателя

На торгах во вторник, 17 апреля, акции «Газпрома» примерно за час упали на 2%. Перед этим премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что налогообложение газовой отрасли недостаточно и он видит резервы в области изъятия ренты в газовом секторе. «У нас есть сектора, низкая налоговая нагрузка на которые экономически не оправданна и социально несправедлива. Речь прежде всего идет о неполном изъятии ренты от добычи природных ресурсов, в том числе в газовом секторе», — заявил он.

Движение акций «Газпрома» вниз началось сразу после этого заявления, пишут Ведомости.