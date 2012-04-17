Индекс Украинской биржи повысился на 1,02%, индекс ПФТС - на 0,14%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 17 апреля, повысился на 1,02% - до 1416,05 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 93,7 млн грн, из них на фондовом рынке - 47,4 млн грн, на срочном рынке - 46 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами повышения стали акции "Центрэнерго" (на 1,92%), "Укрнафты" (на 1,8%), лидерами снижения - акции "Укрсоцбанка" (снизились 3,45%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 17 апреля повысился на 0,14% - до 531,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 117 млн грн.