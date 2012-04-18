Прокуратура в Одессе расследует приватизацию «Рынка Привоз»

В Одессе прокуратура расследует сделки, повлекшие приватизацию торгового комплекса «Рынок Привоз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, торговые корпуса рынка "Привоз" стоимостью 127 млн грн незаконно выведены чиновниками из коммунальной собственности Одессы.

В ходе досудебного следствия установлено, что «в течение нескольких лет должностные лица Одесского городского совета и нескольких частных обществ незаконно изъяли из собственности общины торговые корпуса рынка «Привоз» стоимостью 127 млн грн. Эти операции проведены под видом заключения убыточного договора о долевом участии в реконструкции торгового комплекса КП «Рынок Привоз».

По фактам незаконных сделок с целью вывода из коммунальной собственности Одессы имущества коммунального предприятия возбуждено уголовное дело согласно ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.