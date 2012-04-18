Индекс Украинской биржи сегодня снизился, ПФТС – вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 апреля, снизился на 0,27% - до 1412,27 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 82 млн грн, из них на фондовом рынке - 38,6 млн грн, на срочном рынке- 43,6 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Мотор Сичи» (снизились на 1,05%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 18 апреля повысился на 0,63% - до 534,59 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 875 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 758 млн грн, на облигации предприятий - 114,7 тыс. грн., на акции - 2 млн грн.