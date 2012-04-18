Попытки направить торги на Украинской бирже по восходящему тренду не принесли успеха - эксперт

Попытки направить торги на Украинской бирже в среду по восходящему тренду, предпринятые в начале сессии, не принесли успеха.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «торги на украинском фондовом рынке в среду, 18 апреля, проходили в противоречивом русле. Ухудшение конъюнктуры на зарубежных площадках отразилось на динамике отечественного рынка». Озабоченность игроков вызвала информация о том, что Италия ухудшила прогноз бюджетного дефицита на текущий год с 1,6% до 1,7% ВВП. Целевой показатель дефицита на 2013 год был изменен с 0,1% до 0,5% ВВП.

Как отметил А.Кушнарев, хорошая статистика по рынку труда Великобритании, зафиксировавшая снижение уровня безработицы с 8,4% до 8,3%, была нивелирована слабыми данными по производству в строительном секторе еврозоны. Результаты аукциона по размещению немецких долговых бумаг оказались успешными. Германия привлекла 4,2 млрд. евро под рекордно низкую ставку процента – 0,14%. Трейдеры расценивают снижение доходности германских бумаг как стремление уйти от риска.

Аналитик сообщил, что в среду во второй половине дня индекс Украинской биржи несколько раз отыгрывал потери, но завершить день в плюсе рынку не удалось. Давление на рынок оказали мировые корпоративные новости. Квартальная отчетность ряда зарубежных компаний не смогла порадовать инвесторов. В частности, хуже ожиданий оказались результаты деятельности лидеров IT-сектора – Intel и IBM.

По информации А.Кушнарева, тройку аутсайдеров сессии по темпам снижения цены среди представителей индексной корзины Украинской биржи в среду составили акции «Мотор Сичи» (-1,05%), «Райффайзен Банка Аваль» (-0,63%) и «Азовстали» (-0,61%). Наибольший рост в первом эшелоне показали бумаги «Центрэнерго» (+0,53%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 апреля, снизился на 0,27% - до 1412,27 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,63% - до 534,59 пункта. Общий объем торгов составил 875 млн грн.

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