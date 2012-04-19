В ПФТС прогнозируют увеличение к концу года спроса на валютные облигации

К концу 2012 года следует ожидать рост спроса в Украине на валютные облигации в связи с девальвационными ожиданиями среди инвесторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе ежегодного Украинского облигационного конгресса член правления Фондовой биржи ПФТС Игорь Селецкий.

По его словам, спрос на валютные облигации будет связан с тем, что «вся страна готовится к девальвации гривни после выборов».

«Надо как-то хеджироваться от того, что гривня упадет», - отметил И.Селецкий.

Как отметил в ходе конгресса аналитик ВТБ Банк Украина Никита Михайличенко, девальвация гривни скорее всего произойдет, и по его оценкам составит приблизительно 20% от нынешнего валютного курса – до 9,5 грн за 1 долл.