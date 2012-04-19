ДТЭК перечислил государству 660,1 млн грн за 50% акций "Днепрооблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК перечислил государству всю сумму в размере 660,1 млн грн за приобретенный им 50% госпакет акций ПАО "Днепрооблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, в ходе приватизационного конкурса, состоявшегося 17 апреля т.г., ФГИУ признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета "Днепрооблэнерго".

В ходе аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Днепрооблэнерго" - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 10-ти шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн грн., в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 50% "Днепрооблэнерго" наивысшую цену в 660 млн 100 тыс. грн., что на 60 млн 100 тыс. больше его начальной цены (600 млн грн - УНИАН).

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета 50% «Днепрооблэнерго» составила 600 млн грн.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия были идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» до приватизации принадлежало государству, 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн грн.