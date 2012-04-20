Sony покупает EMI за 2,2 млрд долл. Станет крупнейшим в мире владельцем авторских прав

Еврокомиссия одобрила покупку консорциумом компаний под руководством Sony британского музыкального музыкального лейбла EMI, сообщает Reuters. Сумма сделки оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

Сделка была одобрена после того, как Sony согласилась продать права на издание четырех музыкальных каталогов – Virgin UK, Virgin Europe, Virgin U.S. и Famous Music UK. Эти каталоги включают альбомы, в том числе, Робби Уильямса и Ленни Кравица.

После завершения сделки Sony станет крупнейшим в мире владельцем авторских прав. О предстоящей покупке стало известно в ноябре.

Лейбл EMI был основан в 1931 году и выпускал пластинки Beatles, Pink Floyd, The Rolling Stones, Radiohead, Coldplay и многих других.