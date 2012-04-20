Настроения игроков фондовых рынков сейчас вряд ли можно назвать оптимистичными - эксперт

Настроения игроков фондовых рынков в настоящее время вряд ли можно назвать оптимистичными.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, несмотря на небольшую порцию оптимизма, связанную со слухами о смягчении монетарной политики в Китае (что позитивно отразилось на акциях сырьевого сектора), американским фондовым индексам все же не удалось завершить ростом четверг, 19 апреля. «В итоге штурм уровней сопротивления был провален, и индекс S&P 500 приблизился к тому, чтобы сформировать конфигурацию «голова-плечи». Это значит, что шансы на снижение глобальных рынков резко повысились», - подчеркнул аналитик.

Как считает П.Ильяшенко, следует также обратить внимание на динамику акций компании Apple, которые после резвого отскока вверх вернулись к минимальным уровням середины марта (ниже 600 долларов за акцию). К тому же американская экономика продолжает умеренно огорчать. Так, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии вновь оказался хуже ожиданий уже третий месяц подряд.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 апреля, вырос на 0,05% - до 1412,96 пункта. Общий объем торгов составил 99 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,42% - до 536,85 пункта. Общий объем торгов составил 43,5 млн грн.