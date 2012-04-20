Индекс Украинской биржи повысился на 0,77%, индекс ПФТС снизился на 0,43%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 20 апреля, повысился на 0,77% - до 1423,83 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 83,9 млн грн, из них на фондовом рынке - 38,8 млн грн, на срочном рынке – 45 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Райффайзен Банк Аваль» (повысились на 1,60%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 20 апреля снизился на 0,43% - до 534,53 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 174 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 147,6 млн грн, на облигации предприятий – 25,6 тыс. грн., на акции – 0,8 млн грн.