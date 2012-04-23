Польский WIG20 начал неделю снижением

Варшава. Главный индикатор варшавского фондового рынка WIG20 на открытии торгов понедельника просел на 0,42% после полупроцентного минуса на закрытии в пятницу, 20 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки», начавшие день на уровне 2212,52 пунктов, за первый час торгов просели ниже 2,2 тыс. пунктов.

На негативной территории начали торги также индекс широкого рынка WIG (-0,45%) и индикатор средних компаний mWIG40 (-0,78%).

К 9.51 основные индикаторы польского рынка теряли более 1% при обороте на всем рынке на около 20 млн долларов.