Индекс UX на прошлой неделе вырос на 1,6% - эксперты

Индекс UX по итогам прошедшей недели вырос на 1,6%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре.

По их словам, украинские компании продолжат публикацию годовых отчетов, и по закону все ПАО должны сделать это до 30 апреля. Из ликвидных бумаг на текущей неделе пройдут собрания по 6-ти из них.

Как отмечают аналитики, падение котировок Центрального ГОКа (-9,5%) на Украинской бирже в пятницу, 20 апреля, было связано с закрытием реестра акционеров для выплаты дивидендов. При этом Северный ГОК (+2%) продолжил расти в связи с более поздним сроком отсечки реестра. Полтавский ГОК (+3,5%) вырос на ожиданиях дивидендов 1,8 грн/акция, или 10% дивидендной доходности. Собрание акционеров компании назначено на 27 апреля. «Милкиленд» в 2011 году сократил чистую прибыль на треть, что оказалось в рамках ожиданий.

По информации аналитиков, основной рост индекса UX в пятницу пришелся на последнюю минуту торгов, когда были акцептованы котировки продажи «Центрэнерго» (+0,8%). Значительно выросли акции «Мотор Сичи» (+1,2%), «Азовстали» (+1,5%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+1,6%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 20 апреля, повысился на 0,77% - до 1423,83 пункта. Общий объем торгов составил 83,9 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,43% - до 534,53 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн грн.