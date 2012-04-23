Индекс Украинской биржи снизился на 1,81%, индекс ПФТС - на 0,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 апреля, снизился на 1,81% - до 1398,12 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 180 млн грн, из них на фондовом рынке - 144 млн грн, на срочном рынке – 35,9 млн грн.

Лидерами повышения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 4,28%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 апреля снизился на 0,05% - до 534,24 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 95,9 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 93 млн грн, на облигации предприятий – 1,7 тыс. грн., на акции – 1 млн грн.