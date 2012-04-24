Facebook заплатил за Instagram 300 млн долл. наличными и 23 млн акций

Facebook заплатил 300 млн долл. наличными и 23 млн акций за популярное бесплатное приложение для обмена фотографиями Instagram, бумаги были подписаны в понедельник, сообщает The Wall Street Journal

Акции были оценены примерно в 30 долл. за штуку. В Facebook также заявили, что готовы заплатить Instagram 200 млн долл., если правительство блокирует сделку.

Ранее сообщалось, что Facebook согласился выплатить около 1 млрд долл. за Instagram.

Летом 2011 года Facebook уже пыталась купить Instagram, но тогда получила отказ. Instagram стала крупнейшим приобретением Facebook. Приложение насчитывает 8 миллионов пользователей, которые загружают 1,3 миллиона изображений каждый день.

Facebook сообщил о росте собственных доходов на 45% до 1,06 млрд долл.