Эксперты: слабые показатели деловой активности еврозоны привели к падению рынков акций

Слабые показатели деловой активности (PMI) еврозоны привели к падению фондовых индексов в понедельник, 23 апреля.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как подчеркивают аналитики, PMI еврозоны в апреле упал значительно ниже ожиданий (49,3) - до уровня 47,4 с 49 в марте. На падение рынков в понедельник повлияла и неопределенность, связанная с выборами президента Франции. Кроме того, инвесторы опасались, что уход в отставку правительства Нидерландов приведет к усилению политических рисков Европы. Индекс S&P 500 в понедельник упал на 0,8%, Stoxx 600 - на 2,3%.

Аналитики отмечают, что украинский индекс UX в понедельник снизился «в ногу» с мировыми рынками. «Укрсоцбанк» (+0,5%) оказался единственной фишкой индексной корзины Украинской биржи, которая продемонстрировала рост. Акционеры банка 20 апреля решили удвоить уставный фонд и выкупить акции у несогласных с данным решением акционеров по цене 0,22 грн., что оказало поддержку котировкам.

По информации аналитиков, наибольшее падение на Украинской бирже в понедельник претерпели энергофишки: «Донбассэнерго» (-4,3%) и «Центрэнерго» (-3,1%), хотя решение НКРЭ увеличить тарифы на электроэнергию является позитивным для тепловых энергокомпаний, поскольку приведет к росту их доходов. «Укрнафта» (-0,5%) оказалась последней из компаний, опубликовавших финрезультаты за 2011 год.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 апреля, снизился на 1,81% - до 1398,12 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 апреля снизился на 0,05% - до 534,24 пункта. Общий объем торгов составил 95,9 млн грн.