Совет директоров ММВБ-РТС после майских праздников может уволить IT-руководство биржи

Совет директоров объединенной российской биржи ММВБ-РТС после майских праздников примет кадровые решения в отношении IT-руководства в связи с крупным техническим сбоем, остановившим торги на четыре часа, сообщил агентству «Прайм» председатель совета директоров ММВБ-РТС Сергей Швецов.

«Совет директоров биржи будет после майских, тогда и решим», – сказал Швецов.

Отвечая на вопрос о возможных увольнениях и мерах административного воздействия в отношении IT-руководителей биржи он сказал: «Я думаю, это неизбежно».

При этом он уточнил, что речь не идет о высшем руководстве биржи.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) накануне рекомендовала руководству биржи принять административные меры в отношении руководящих сотрудников, отвечающих за работу информационно-технологического комплекса биржи.

В понедельник вечером, 23 апреля, произошел технический сбой, и в 17.56 мск биржа приостановила торги в основном секторе фондового рынка. Торги были возобновлены в 21.50, сессия продлилась до 22.10 мск и завершилась снижением торгов на 2,58%. Причиной остановки работы биржи стал программно-аппаратный сбой в системе обеспечения резервирования центрального звена торгово-клиринговой системы.