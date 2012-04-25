Вчера сложился благоприятный день для вложений в рисковые активы - эксперты

Вчера сложился благоприятный день для вложений в рисковые активы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По словам аналитиков, индекс Stoxx 600 во вторник, 24 апреля, вырос на 1%, S&P 500 – на 0,4%. Сильная отчетность Apple, которая была опубликована после закрытия американской сессии, подняла азиатские рынки сегодня. Позитивная статистика по рынку недвижимости США также способствовала росту акций. Основным событием сегодня ожидается решение комитета по процентным ставка (FOMC), за которым последует конференция главы ФРС США Бена Бернанке. Ожидается, что ставки не изменятся и будут находиться на минимальных уровнях вплоть до конца 2014 года.

По словам аналитиков, на фоне роста мировых индексов украинский UX во вторник выглядел слабо и закрылся снижением на 0,14%. Падение «Мотор Сичи» (-1,2%) было частично компенсировано ростом Авдеевского КХЗ (+2%), который в 2012 году намерен получить 480 млн грн прибыли против убытка 260 млн грн в 2011 году. С 2007 года предприятие получало чистую прибыль только один раз - в 2008 году 804 млн грн. Заявление компании получить прибыль в текущем году должно вызвать, по крайней мере, спекулятивный спрос на акции, которые торгуются на 3-летних минимумах.

Аналатики также подчеркивают, что в Украине 24 апреля открылся сезон корпоративной отчетности за первый квартал 2012 года. Первыми квартальные результаты предоставили металлургические и энергофишки. Эти результаты, мягко говоря, оказались негативными. Так, "Азовсталь", Aлчевский меткомбинат и Енакиевский метзавод за данный период увеличили убытки. Такие слабые результаты металлургов уже ожидались, как и увеличение чистого убытка "Центрэнерго".

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 24 апреля, снизился на 0,14% - до 1396,20 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,60% - до 531,05 пункта. Общий объем торгов составил 265,6 млн грн.