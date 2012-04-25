Украинский фондовый рынок снова снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 апреля, снизился на 0,10% - до 1394,86 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 90,2 млн грн, из них на фондовом рынке - 42,4 млн грн, на срочном рынке – 47,8 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Авдеевского КХЗ (-1,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 25 апреля снизился на 0,16% - до 530,21 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 874 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 868,6 млн грн, на облигации предприятий - 1 млн грн, на акции - 2 млн грн.