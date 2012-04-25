Эксперт: старт сезона отчетов отечественных эмитентов разочаровал инвесторов

Старт сезона публикаций корпоративных отчетов отечественных эмитентов за 1-й квартал 2012 года оказался разочаровывающим.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, «основное внимание украинского рынка акций в среду, 25 апреля, было приковано к внутреннему фону – старту сезона публикаций корпоративных отчетов отечественных эмитентов за 1-й квартал 2012 года, который оказался разочаровывающим». Сессия на Украинской бирже сегодня проходила в переменчивом ключе. Индекс UX в течение сессии неоднократно менял траекторию движения, при этом большую часть дня индикатор провел в негативной зоне. По итогам сессии индекс Украинской биржи снизился, в отличие от большинства зарубежных площадок, на которых преобладал позитив.

Как сообщил аналитик, «стартовала сегодняшняя сессия на отечественном рынке ростом индекса UX благодаря позитивному внешнему фону. В ожидании результатов заседания ФРС США, а именно намеков главы Федрезерва Бена Бернанке на готовность ведомства поддержать новыми стимулирующими мерами экономический рост в США, пробуксовывающий в последние месяцы, инвесторы осторожно открывали позиции».

По информации С.Белясова, в дальнейшем фокус внимания участников рынка сместился на результаты работы украинских эмитентов в 1-м квартале, которые оказались разочаровывающими, так как большинство эмитентов показали убытки. На фоне роста убытка в 1-м квартале 2012 года в 3,3 раза до 816,2 млн грн дешевели бумаги «Азовстали» (-0,87%). Рост негативного финансового результата по итогам квартала в 2,3 раза негативно сказался на котировках «Центрэнерго» (-0,33%).

Аналитик отметил, что в лидерах роста среди индексных бумаг Украинской биржи сегодня оказались акции «Укрсоцбанка» (+1,45%). Поддержку бумагам оказали квартальные данные по прибыли, выросшей за отчетный период в 1,5 раза до 2,83 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 апреля, снизился на 0,10% - до 1394,86 пункта. Общий объем торгов составил 90,2 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,16% - до 530,21 пункта. Общий объем торгов составил 874 млн грн.