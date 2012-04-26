Киев в этом году осуществит внутреннее заимствование на 3,5 млрд грн

Киев намерен в этом году осуществить внутреннее заимствование на сумму 3,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения рассматривался сегодня на сессии Киевсовета, а также внутреннее заимствование предусмотрено внесенными сегодня изменениями в бюджет Киева на текущий год.

За эти изменения в бюджет столицы проголосовали 76 из 103 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Из указанной суммы заимствований 1,1 млрд грн планируется направить на погашение долгов коммунальных предприятий города и подготовку к Евро-2012; 2,4 млрд грн – на погашение еврооблигаций в сумме 250 млн долларов, которые были выпущены в 2007 году и срок погашения которых заканчивается в ноябре текущего года.

В то же время проект решения об осуществлении внутреннего заимствования по просьбе КГГА был снят с рассмотрения сегодняшнего заседания сессии.

Как объяснил начальник Главного финансового управления КГГА Владимир Репик, для осуществления заимствования необходимо согласование Министерства финансов, и КГГА направила туда все необходимые документы.

По его словам, сейчас достаточно внести изменения в бюджет, а непосредственно решение о разрешении на осуществление заимствований от депутатского корпуса можно принять на следующем заседании Киевсовета.