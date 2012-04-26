Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 26 апреля, вырос на 0,21% - до 1397,75 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 80 млн грн, из них на фондовом рынке - 28 млн грн, на срочном рынке – 52 млн грн.

Лидерами роста на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Укрнафты» (+2,04%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 26 апреля поднялся на 0,11% - до 530,81 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 796 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 794 млн грн, на акции - 2 млн грн.