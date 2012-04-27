Экспертов удивляют «таинственные покупатели» пятилетних ОВГЗ

На последнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) спрос на среднесрочные облигации, как и ожидалось, отсутствовал, при этом удивляют покупатели пятилетних ОВГЗ, - комментирует результаты вчерашнего аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Он отметил, что рынок удержал рубеж доходности на уровне 14%. Минфин удовлетворил все четыре поданные заявки, при этом ни одна из них не была расположена ниже 14%.

«Минфин не смог устоять перед искушением привлечь 507 млн грн на последнем аукционе в апреле. По среднесрочным облигациям предсказуемо спроса не было. В то же время продолжают удивлять таинственные покупатели пятилетних бумаг» - говорит С.Фурса.

Так, Минфин снова удовлетворил одну заявку на пятилетние ОВГЗ, поданную с доходностью в 14,3%, что позволило привлечь около 190 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 26 апреля от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 699,7 млн грн.

Справка УНИАН. За январь-март т.г. по результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило 10,6 млрд грн, 534,4 млн долл. и 205,2 млн евро.