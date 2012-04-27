«Укртелеком» разместит облигации серий N, O, P, Q на общую сумму 600 млн грн

Компания «Укртелеком» приняла решение об открытом (публичном) размещении облигаций серий N, O, P, Q на общую сумму 600 млн грн.

Об этом сообщается в отчете компании, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, «принято решение об открытом (публичном) размещении облигаций, а именно»: облигации именные процентные обычные (необеспеченные), форма существования - бездокументарная, серии N, O, P, Q.

Количество облигаций, которые будут эмитированы по сериям, составляет: облигации серии N - 2 000 штук; серии O - 2 000 штук; серии P - 4 000 штук; серии Q - 4 000 штук; общее количество облигаций - 12 000 штук. Нарицательная стоимость облигаций каждой серии составит 50 тыс. грн.

Общая нарицательная стоимость облигаций по каждой серии, соответственно, составит: серии N – 100 млн грн; серии O – 100 млн грн; серии P – 200 млн грн; серии Q – 200 млн грн; общая нарицательная стоимость облигаций всех серий составит 600 млн грн.

В отчете указано, что целью выпуска облигаций является привлечение средств на обеспечение надежной эксплуатации и повышение эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а именно: расширение сегмента широкополосного доступа к сети Интернет, наращивание мощности городских Ethernet-колец; модернизацию оптической магистральной сети (DWDM), продолжение работ по перестройке зоновых сетей; проведение работ из модернизации центральных и региональных транзитных узлов сети передачи данных.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов), компания также предоставляет услуги Интернет и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток Укртелекома за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 года составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. чел.