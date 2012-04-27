Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 апреля, снизился на 0,40% - до 1392,14 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 65,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 36,2 млн грн, на срочном рынке – 29 млн грн.

Лидерами падения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Укрнафты» (-2,00%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 27 апреля упал на 0,13% - до 530,10 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 640 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 637,1 млн грн, на акции – 1,2 млн грн.