Две украинские агрокомпании могут провести IPO в этом году на общую сумму 100 млн дол.

Варшава. Две агропромышленные компании из Украины в текущем году могут провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже, пытаясь привлечь по 50 млн долларов каждая.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал управляющий директор компании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин в ходе инвестиционной конференции, организованной Варшавской фондовой биржей в Варшаве 26-27 апреля.

"Есть 1-2 компании, рост которых ограничен их капиталом. Они могут принять условия, которые сложатся на рынке, и попытаться сделать листинг в Варшаве", - сказал он.

Собеседник агентства сказал, что эти компании ранее не объявляли о намерении провести IPO и не начинали процедур к его подготовке.

Он назвал эти компании "хорошими и понятными" для инвесторов в Польше, заметив, что они смогут продать свои бумаги в случае предоставления "как минимум 20% дисконта" к оценке похожих на них уже котирующихся на ВФБ украинских с/х компаний.

"Это то, что мы видим", - сказал Д.Тарабакин, не исключив, что размещений может быть больше.

Представитель Dragon Capital отметил, что эти IPO скорее всего могут состояться или накануне парламентских выборов в Украине, или уже после них.