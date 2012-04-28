ВФБ в этом году ожидает IPO порядка 10 компаний из Украины

Варшава. Варшавская фондовая биржа в текущем году ожидает первичное размещение акций на своей площадке около 15 иностранных компаний, в том числе, до 10 компаний из Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора департамента по ВФБ Роберт Квятковский в ходе инвестиционной конференции в Варшаве, организованной на этой неделе Варшавской фондовой биржей.

"10 компаний, которые сейчас хотят выйти на варшавскую биржу, - это не преувеличенная цифра", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что сроки размещения будут зависеть, главным образом, от рыночной ситуации, высказав предположение, что в первом полугодии, скорее всего, IPO компаний из Украины не будет.

"Мне кажется, что текущая оценка рынка не до конца отвечают желаниям компаний", - отметил Р.Квятковский.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году первичное размещение акций на ВФБ провели 5 компаний из Украины, и еще одна провела частное размещение на альтернативной площадке NewConnect после трех IPO в 2010 году.

Первой украинской компанией, которая разместила акции на ВФБ, стала "Астарта" - в 2006 году, за которой в 2007 году последовал "Кернел", который в прошлом году вошел в список "голубых фишек".

Справка УНИАН. На главной площадке созданной в 1991 году Варшавской биржи в апреле текущего года котировались бумаги около 340 компаний, в том числе, 40 заграничных. На 26 апреля капитализация всех компаний (без альтернативной площадки) составила более 210 млрд долларов, в том числе заграничных компаний - около 65 млрд долларов.

ВФБ с мая 2011 года рассчитывает индекс украинских компаний WIG-Ukraine.

Справка: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах