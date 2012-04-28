Янукович подписал закон о снятии запрета на приватизацию ТЭЦ

Президент Виктор Янукович подписал Закон № 4649-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада приняла в целом данный закон. За это решение проголосовали 243 народных депутата из 395 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает снятие запрета на приватизацию ТЭЦ для дальнейшей реализации программы по техническому переоснащению посредством привлечения негосударственных инвестиций путем передачи их в аренду или концессию.

Законом внесены изменения в перечень объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы. Всего таких объектов 14.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.