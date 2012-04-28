Индекс Украинской биржи сегодня вырос, ПФТС – снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в субботу, 28 апреля, повысился на 0,50% - до 1399,14 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 44 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,2 млн грн, на срочном рынке – 12 млн грн.

Лидерами роста на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Донбассэнерго» (выросли на 3,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 апреля снизился на 0,43% – до 527,84 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 63 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 56,9 млн грн, на акции – 4,6 млн грн.