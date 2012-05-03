Украинская компания планирует разместить на ВФБ облигации на 50 млн долл.

Одна из украинских компаний планирует в скором времени выйти на Варшавскую фондовую биржу (площадка для размещения облигаций Catalyst - УНИАН) с размещением своих облигации на общую сумму около 50 млн долл.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Варшавской фондовой биржи (ВФБ) Роберт Квятковский в ходе инвестиционной конференции в Варшаве, организованной на прошлой неделе ВФБ.

"Сейчас есть один серьезный проект, я думаю, он уже очень близок к завершению", - отметил он.

При этом Р.Квятковский отказался уточнить название компании, отметив, что речь идет о компании, ценные бумаги которой уже котируются на Варшавской бирже.

Напомним, рынок облигаций Catalyst запущен в 2009 г., работает на платформе ВФБ.