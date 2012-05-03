Индекс Украинской биржи снизился на 1,79%, индекс ПФТС – на 0,44%
19:03, 03 мая 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 3 мая, снизился на 1,79% - до 1374,04 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 63 млн грн, из них на фондовом рынке – 35,5 млн грн, на срочном рынке – 27,7 млн грн.
Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Донбассэнерго» (снизились на 4,22%).
Индекс ПФТС по итогам торгов 3 мая снизился на 0,44% – до 525,53 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 37 млн грн.
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