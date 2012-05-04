"Аркадия Плаза" и «Первый ликероводочный завод» возвращены государству

Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил жалобу прокуратуры Одесской области и отменил постановление Апелляционного хозяйственного суда Одесской области, который ранее признал за частной фирмой "Аркадия" право собственности на здания и сооружения рекреационно-делового комплекса "Аркадия Плаза".

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, уточнив, что этим судебным решением «приватизация имущественного комплекса бывшего одесского санатория "Приморье" на ул. Посмитного площадью почти 3,3 тыс кв. метра теперь признана незаконной».

Также судом удовлетворен иск облпрокуратуры о расторжении договора с частным предприятием об аренде целостного имущественного комплекса предприятия «Первый ликероводочный завод».

Кроме того, суд признал нарушение арендатором – частным акционерным обществом «Оверлайн» – требований закона и условий договора о своевременности и полноте платы за аренду. И обязал арендатора уплатить почти 200 тыс грн в виде задолженности за пользование государственным имущественным комплексом.