«Харьковметрострой» признан банкротом

Хозяйственный суд Харьковской области постановлением от 16 марта т.г. возбудил дело о банкротстве ЧАО «Харьковметрострой».

Об этом говорится в сообщении в сегодняшнем выпуске газеты «Голос Украины» (№81).

Согласно сообщению, суд ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Оксана Кузнецова.

Претензии кредиторов принимаются в установленный законодательством срок.

Как сообщал УНИАН, согласно решению хозяйственного суда Харьковской области от 16 ноября 2009 года, на «Харьковметрострое» введена процедура санации.

В марте 2010 года ФГИУ продал государственный пакет 50% +1 акция «Харьковметростроя» компании "Южспецстрой" за 3,02 млн грн.

27 февраля 2012 «Харьковметрострой» по решению собрания акционеров обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с просьбой возбудить дело о своем банкротстве. Такое решение связано с отсутствием источника финансирования и большой задолженностью предприятия. Общая сумма задолженности предприятия составляла 177 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Харьковметрострой» (Харьков) занимается строительством мостов, путевых эстакад, тоннелей и метрополитена, производством бетона и строительных металлических конструкций.

По состоянию на третий квартал 2011 года собственниками предприятия были два физических лица — резиденты Украины, владеющих по 17,5% и 30% акций соответственно и ЧАО «Харьковский строительный союз», владеющий 52,5% акций.

Чистый убыток компании в 2011 году составил 454,4 тыс. грн, дебиторская задолженность - 227 тыс. грн, чистый доход - 447,5 тыс. грн (без НДС).