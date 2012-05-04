Facebook установила диапазон цены акции для IPO в размере от 28 до 35 долл.
11:41, 04 мая 2012Фондовый рынок
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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook установила диапазон цен для проведения IPO в размере от $28 до $35 за одну ценную бумагу, пишет издание BusinessWeek.
Таким образом, компания оценивается в сумму от $85 млрд до $95 млрд. Изначально оценка компании составляла $75–100 млрд. Размещение акций соцсети, которое состоится в ближайшие недели, будет самым крупным IPO среди интернет-компаний.
Цены не будут окончательными, пока Facebook не подаст необходимые документы для размещения.
Как стало известно в среду, Facebook планирует провести road show уже на следующей неделе, а начало IPO запланировано на 18 мая. Размещение планируется на бирже NASDAQ, передает «Газета.Ru».
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