Фондовый рынок Польши начал пятницу снижением

Варшава. Основные индексы Варшавской фондовой биржи начали последний день торгов на негативной территории, но выше уровней начала недели.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, "голубые фишки" открылись 0,31% минусом на уровне 2218,98 пунктов на фоне 0,12% снижения индикатора всего рынка WIG.

Индекс средних компаний mWIG40 потерял на открытии 0,59%.

За первый час торгов большинство главных индикаторов усилили падение, котировавшись в пределах 0,4-0,6%.

Исключением стал mWIG40, сокративший минус до около 0,1%.

Объем торгов составлял в начале дня около 40 млн долларов.