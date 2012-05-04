Фондовый рынок Польши начал пятницу снижением
11:47, 04 мая 2012Фондовый рынок
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Варшава. Основные индексы Варшавской фондовой биржи начали последний день торгов на негативной территории, но выше уровней начала недели.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, "голубые фишки" открылись 0,31% минусом на уровне 2218,98 пунктов на фоне 0,12% снижения индикатора всего рынка WIG.
Индекс средних компаний mWIG40 потерял на открытии 0,59%.
За первый час торгов большинство главных индикаторов усилили падение, котировавшись в пределах 0,4-0,6%.
Исключением стал mWIG40, сокративший минус до около 0,1%.
Объем торгов составлял в начале дня около 40 млн долларов.
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