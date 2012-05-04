WIG-Ukraine потерял в апреле почти 3%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи (ВФБ) WIG-Ukraine закончил торги апреля 2,8% минусом, закрывшись на минимальном уровне с начала февраля текущего года в районе 775 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, падение украинского индекса в прошлом месяце было сопоставимо с минусом большинства главных индикаторов варшавского рынка, потерявших от 2 до 3,5%.

Больше всего в апреле потеряли индексы средних и небольших компаний на фоне 2% минуса "голубых фишек" и 2,4% снижения индикатора широкого рынка WIG.

Среди десяти украинских компаний, входящих в национальный индекс, лидерами падения в прошлом месяце стали производитель аккумуляторов Westa (-23,4%), сельскохозяйственный Agroton (-20,7%) и угледобычная компания Sadovayа (-17,6%).

Бумаги других эмитентов из Украины подешевели в пределах 2-9%.

В апреле сумели увеличить капитализацию только крупнейшая украинская компания на ВФБ Kernel (+2,4%) и Milkiland (+8,1%).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, который достиг своего минимального значения в декабре прошлого года на уровне 650 пунктов, а за первые два месяца текущего года прибавил 16,5%, закончил март 3,6% минусом.

Справка УНИАН. Запущенный в мае прошлого года с базовых 1000 пунктов, украинский индекс достиг своего максимального значения на уровне 999,75 пункта в начале июня. В прошлом году в месячном выражении украинский индекс вырос в мае (+8,6%), июле (+0,8%) и октябре (+2,1%), а самое большое его падение было зафиксировано в августе и ноябре (около 10%).