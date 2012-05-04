ФГИУ в 2012-2013 гг. выставит на продажу 22,4% "АэроСвита"

Фонд государственного имущества Украины намерен в 2012-2013 гг. выставить на продажу 22,394% госпакет акций авиакомпании "АэроСвит".

Об этом говорится в приказе Фонда № 528, обнародованном в "Ведомостях приватизации" от 2 мая т.г.

ФГИУ также планирует выставить на продажу 41,73% "Укртранслизинга" номинальной стоимостью 551,5 млн грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" основана в 1994 году, базируется в киевском международном аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны. Оперирует флотом в составе 28 воздушных судов производства компании Boeing. Также использует самолеты перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» — крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники.

Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» — 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины - 44,36% акций, Корпорация «Межрегиональный Промышленный Союз» — 2,3267% акций, а также прочие физические лица.