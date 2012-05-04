Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 1,79%, индекс ПФТС – на 0,91%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 4 мая, снизился на 1,79% – до 1349,43 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 72 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,6 млн грн, на срочном рынке – 43,7 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (снизились на 2,95%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 4 мая снизился на 0,91% – до 520,73 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 196 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 97,9 млн грн, на облигации предприятий – 98 млн грн.