Российский фондовый рынок открылся падением на фоне ситуации с инаугурацией Путина

Российский фондовый рынок открыл торги понедельника, 7 мая, снижением индексов на 1,4% на фоне внешнего негатива и опасений инвесторов относительно возможных беспорядков из-за вступления Владимира Путина в должность президента.

На 10.07 мск индекс РТС опустился на 1,39% - до 1468,81 пункта, индекс ММВБ снизился на 1,37% - до 1469,13 пункта, передает «Газета.Ru».

По сообщениям издания, в центре Москвы на данный момент идут задержания участников акции против инаугурации Владимира Путина.

Активисты оппозиции в ночь на понедельник составили список задержанных на «Марше миллионов» в воскресенье в центре Москвы, и пришли к выводу, что в различные ОВД столицы РФ были доставлены порядка 650 человек.

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Москва. Избранный 4 марта Президент России Владимир Путин сегодня вступит в должность главы Российского государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, церемония инаугурации станет для В.Путина уже третьей в жизни.

Церемония инаугурации, которая станет уже шестой в истории современной России, по сложившейся традиции пройдет в Большом кремлевском дворце. Она начнется в 12.00 мск и займет около 40 минут. Прямую трансляцию будут вести семь телеканалов: Первый, Россия-1, ТВ Центр, Россия-24, НТВ, Пятый канал и Russia Today.

В ходе церемонии инаугурации нынешний Президент Дмитрий Медведев выступит с краткой речью, после которой он передаст В.Путину знак Президента РФ - символ президентской власти. Это золотая цепь из двуглавых орлов и медальонов с Георгиевскими крестами, к которой прикреплен большой Георгиевский крест с таким же золотым двуглавым орлом с изумрудным изображением Георгия Победоносца.

Новый глава государства принесет президентскую присягу, после чего председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявит о вступлении В.Путина в должность Президента.

Над куполом кремлевской резиденции в этот момент поднимется президентский штандарт и прозвучит гимн России. После этого глава государства обратится с краткой инаугурационной речью. В честь Президента РФ прогремит артиллерийский салют.

«На церемонию инаугурации приглашены около трех тысяч человек. Среди них - члены правительства Российской Федерации, депутаты Госдумы, члены Совета федерации, судьи Конституционного суда, представители других федеральных органов государственной власти», - сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии также будут присутствовать доверенные лица и представители избирательного штаба В.Путина, другие кандидаты, участвовавшие в президентских выборах 2012 года, главы дипломатических миссий, представители духовенства, деятели науки, культуры и искусства, другие общественные деятели.

Украину на церемонии будет представлять посол Владимир Ельченко.

В.Путин впервые стал Президентом России в 2000 году, а в 2004 году был переизбран. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции РФ, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. В 2008 году, после избрания Президентом Д.Медведева, В.Путин занял пост премьер-министра России.

В 2008 году по инициативе Д.Медведева в Конституцию были внесены изменения, согласно которым Президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Несогласные с избранием В.Путина на третий срок россияне планируют провести сегодня в Москве акцию «Белый город». Планируется, что участники соберутся вдоль маршрута следования кортежа В.Путина с белой символикой на одежде.