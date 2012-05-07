ДТЭК перечислил всю сумму за 45% акций "Крымэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК перечислил всю сумму в размере 256,1 млн грн за приобретенный в пятницу, 4 мая, на приватизационном конкурсе 45% госпакет ПАО "Крымэнерго", сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Таким образом, как отметили в ФГИУ, общий объем поступлений от приватизации с начала года составил 5,05 млрд грн.

Напомним, годовой план поступлений от приватизации за 2012 г. составляет 10 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в ходе состоявшихся 4 мая аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Крымэнерго» - управляющей компании энергохолдинга ДТЭК - DTEK Holdings Limited и ООО "Луганское энергетическое объединение" - было проведено 4-шаговое повышение цены с размером одного шага в 2 млн 500 тыс. грн, в результате чего DTEK Holdings Ltd предложила за 45% «Крымэнерго» наивысшую цену в 256 млн 100 тыс. грн, что на 10 млн 100 тыс. больше его начальной цены (246 млн грн - УНИАН).

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» (Симферополь) занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн 241,88 тыс. грн, номинал акции – 0,25 грн.