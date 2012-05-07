НКЦБФР инициирует новые требования к эмитентам для предотвращения оборота фиктивных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения требований к эмитентам ценных бумаг», который должен предотвратить обращение ценных бумаг и производных (деривативов) эмитентов, отвечающих признакам фиктивности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

По словам директора департамента анализа, стратегии и развития законодательства НКЦБФР Максима Либанова, данный законопроект предусматривает усовершенствование и детализацию полномочий комиссии по установлению признаков фиктивности эмитента ценных бумаг или производных (деривативов). Кроме того, по его словам, комиссия уделила необходимое внимание средствам борьбы регулятора с такими эмитентами – остановке обращения ценных бумаг и производных, отмене регистрации выпусков ценных бумаг и возможности судебного обращения в случае, если эмитент не осуществил меры по исправлению ситуации.

Среди других планируемых требований к эмитенту – наличие в структуре лица, которое отвечает за бухгалтерский учет, или службы, которая осуществляет такую деятельность на предприятии. Кроме того, НКЦБФР имеет право осуществлять проверку достоверности сведений, которые содержатся в документах, предоставленных для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг, а также требовать дополнительные документы, необходимые для проверки данных, которые предоставляются для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг. Стоит отметить, что согласно проекту закона, регулятор будет иметь право требовать проведения дополнительной аудиторской проверки и независимой оценки имущества, в случае возникновения сомнений относительно правдивости предоставленной информации. Также, с принятием закона, предоставлять обеспечение за выпуском облигаций сможет только юридическое лицо, и этим лицам необходимо будет раскрывать информацию о себе и своей деятельности в порядке и в сроки, установленные для эмитентов.

Данный законопроект уже согласован с Министерством финансов Украины, Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством юстиции Украины и направлен в Кабинет министров для внесения в Верховную Раду.