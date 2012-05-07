Суд отказал "Львовоблэнерго" в отмене приватизации "Винницаоблэнерго"

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска ПАО "Львовоблэнерго" к Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) об отмене результатов приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций "Винницаоблэнерго".

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в государственном реестре судебных решений.

Суд также отказал в удовлетворении других исковых требований "Львовоблэнерго", в частности, о признании противоправными действий ФГИУ по недопуску "Львовоблэнерго" к участию в данном конкурсе.

Напомним, ФГИУ в феврале т.г. признал ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) победителем приватизационного конкурса по продаже 50% госпакета акций ПАО "Винницаоблэнерго". Реализационная цена госпакета 50% "Винницаоблэнерго" составила 176 млн 200 тыс. грн. (при его стартовой цене 167 млн 650 тыс. грн.).

К участию в конкурсе по продаже 50% "Винницаоблэнерго" ФГИУ первоначально были допущены три компании - ПАО "Львовоблэнерго", ООО "Луганское энергетическое объединение", ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина". Однако позднее Фонд госимущества пересмотрел свое предыдущее решение и отказался допустить к участию в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций ПАО "Винницаоблэнерго" одного из ранее допущенных участников – ПАО "Львовоблэнерго".

Представители "Львовоблэнерго" после этого заявили, что компания намерена обратиться в суд с требованием признать результаты сегодняшнего конкурса недействительными.

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