Индекс Украинской биржи упал на 2,83%, индекс ПФТС – на 2,14%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 7 мая, упал на 2,83% – до 1311,18 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 115,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,6 млн грн, на срочном рынке – 84 млн грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции Енакиевского метзавода (снизились на 5,50%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 7 мая снизился на 2,14% – до 509,58 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 85 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 84,6 млн грн.