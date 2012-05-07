Сoal Energy и IMC намерены разместить облигации на ВФБ в 2012 году

Варшава. Две украинские компании - угледобывающая Сoal Energy и сельскохозяйственная Industrial milk company (IMC) намерены в ближайшее время разместить облигации на площадке Сatalyst Варшавской фондовой биржи (ВФБ).

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава ВФБ Людвик Соболевский.

"Такие у нас, можно сказать, есть подтвержденные данные", - отметил он.

Л. Соболевский не назвал точный объем планируемой эмиссии, не исключив, что она может составить около 50 млн долларов для каждой из компаний.

"Они уже должны были это сделать, думаю, что они ожидают лучшего момента (на рынке)", - добавил глава биржи, комментируя сроки размещения.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе заместитель директора департамента по развитию ВФБ Роберт Квятковский сообщал о планируемом размещения облигаций одной из украинской компаний на Сatalyst на сумму около 50 млн долларов.

Справка УНИАН. Сoal Energy и IMC, которые дебютировали на Варшавском фондовой площадке в прошлом году, получили за продажу своих 25% пакетов около 80 и почти 30 млн долларов соответственно.