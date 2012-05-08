Фондовые площадки АТР открылись ростом после вчерашнего падения

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги вторника, 8 мая, ростом основных индексов, корректируя произошедший накануне обвал на новостях из Европы.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,76% - до 9188,30 пункта.

Южнокорейский KOSPI прибавил 0,46%, составив 1965, 51 пункта.

Австралийский индекс S&P/ASX 200, в свою очередь, подрос на 0,54%, составив 4324,70 пункта.

Накануне некоторые индексы АТР и, в том числе Nikkei 225, обрушились более чем на 2%.

Тогда эксперты заявляли, что победа социалиста Франсуа Олланда на президентских выборах во Франции может означать пересмотр системы мер жесткой экономии в Европе, ряд стран которых и, прежде всего Греция, переживают глубокий бюджетный и долговой кризис.

В то же время, победившая на парламентских выборах в Греции правоцентристская партия "Новая демократия" накануне отказалась от формирования правительства страны, поскольку не смогла создать коалицию.

Трейдеры опасались, что политический кризис в Греции может затянуться, что повлечет за собой дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.

Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) - основной индекс Токийской фондовой биржи, вычисляемый как простая средняя арифметическая цена акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции биржи.

KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) - основной индекс фондовой биржи Сеула, расчет которого включает в себя все компании, чьи акции торгуются на бирже.

S&P/ASX 200 - главный фондовый индекс Сиднейской биржи, который складывается из акций 200 самых торгуемых на площадке компаний, передает РИА "Новости".