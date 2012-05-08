Глава Варшавской биржи прогнозирует трудности c IPO новых сельхозкомпаний из Украины

Варшава. Глава Варшавской фондовой биржи Людвик Соболевский прогнозирует трудности с проведением первичного размещения акций на польской площадке новых сельскохозяйственных компаний из Украины, объяснив это "усталостью" ряда институциональных инвесторов от украинских компаний этого сектора.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал на встрече с зарубежными журналистами в Варшаве.

"К сожалению, ни одна агропромышленная компания (из Украины) не будет хорошо воспринята нашими инвесторами", - отметил Л.Соболевский, заметив, что он "фундаментально" не согласен с такой оценкой.

По его словам, трудно будет продать акции в Варшаве также компаниям финансового сектора и девелоперов.

Глава ВФБ назвал "возможным" IPO пяти компаний из Украины в текущем году, добавив корреспонденту УНИАН, что с учетом частных размещений на альтернативном рынке NewConnect их может быть десять.

"Думаю, что это пик возможностей, если говорить о 2012 году", - сказал Л.Соболевский, заметив, что активность инвесторов хуже, чем в 2011 г.

Он также сказал, что компании из Украины могут привлечь в рамках IPO в Варшаве от несколько десятков до несколько сотен миллионов злотых (1 USD = 3,2 PLN), что подтверждает опыт украинских компаний, уже дебютировавших на польском рынке.

Заместитель директора департамента по развитию ВФБ Роберт Квятковский назвал возможным продажу акций украинских компаний до проведения запланированных на октябрь парламентских выборов в Украине.

"Это (выборы) фактор риска, но если проект хороший, инвесторы его купят (не дожидаясь результатов)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году первичное размещение акций на ВФБ провели 5 компаний из Украины, и еще одна провела частное размещение на NewConnect после трех IPO в 2010 году.

Восемь из одиннадцати украинских компаний, котирующихся на ВФБ, представляют агросектор.

Первой компанией, которая разместила акции на ВФБ, стала "Астарта" - в 2006 году, за которой в 2007 последовал "Кернел", который в прошлом году вошел в список "голубых фишек" польского рынка.

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