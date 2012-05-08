Стоимость украинских компаний за год снизилась примерно на 20% - представитель ВФБ

Стоимость украинских компаний за последний год снизилась примерно на 20 %.

Об этом сообщил УНИАН заместитель директора департамента Варшавской фондовой биржи (ВФБ) Роберт Квятковский.

"Если взять как абсолютную величину стоимость какой-то украинской компании на уровне, к примеру, 100 долл., то теперь такую компанию можно приобрести уже за 80-85 долл.", - отметил он.

В то же время, по его словам, данное снижение не является чем-то особенным и только повторяет существующий сегодня в мире тренд снижения стоимости активов. "Риски повышаются, настроение у инвесторов сегодня не совсем хорошее", - добавил он.

В то же время, по словам Р.Квятковского, ряд инвесторов настроены и сегодня рисковать ради более дешевой цены компаний. "Компании и сегодня можно размещать успешно, разве что немного дешевле, чем год тому назад", - отметил он.

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