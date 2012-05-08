Акционеры Одесского припортового завода сменили членов наблюдательного совета

Акционеры ОАО «Одесский припортовый завод» на собрании, которое состоялось 26 апреля, сменили 4 из 5 членов наблюдательного совета,говорится в сообщении завода.

Согласно решению общего собрания акционеров, прекращены полномочия председателя Наблюдательного совета, и. о. главы ФГИУ Дмитрия Парфененко и членов Наблюдательного совета: директора Департамента химической промышленности Министерства промышленной политики Украины Владимира Мешкова, директора Национального парка "Нижнеднестровский" Министерства охраны окружающей природной среды Украины Виталия Примака, помощника заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины Николая Колотуши.

Вместо них членами Наблюдательного совета сроком на три года избраны: заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Игорь Миронюк, начальник управления ФГИУ Евгения Асташева, главный специалист ФГИУ Татьяна Гичкина и советник Председателя ФГИУ Виктория Николаенко.

Также, членом наблюдательного совета был переизбран заместитель директора ОАО «ОПЗ» по социальным и внешнеэкономическим вопросам Степан Киминчиджи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФГИУ выступает за приватизацию Одесского припортового завода

Как сообщал УНИАН, в начале апреля председатель Фонда государственного имущества Александр Рябченко сообщил, что оценочная стоимость имущественного комплекса Одесского припортового завода вместе с цехом по перевалке аммиака составляет 5-7 млрд грн. Также он отметил, что при сегодняшних ценах на газ работа данного предприятия является убыточной.

А.Рябченко также сообщил, что сегодня пока точно не может сказать, когда будет выставлен на продажу госпакет акций ОПЗ, поскольку данное решение должен принять Кабинет министров Украины.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОАО “Одесский припортовый завод” закончило 2011 год с чистой прибылью 336,133 млн грн против 87,169 млн грн убытка годом ранее.