Milkiland планирует потратить до 50 млн евро на приобретение новых компаний

Крупнейший производитель молочной продукции - компания Milkiland планирует потратить до 50 млн евро на приобретение новых активов по производству сыра, сообщил УНИАН руководитель службы по связям с инвесторами Milkiland Сергей Трифонов.

По его словам, данные приобретения могут быть сделаны как в Польше, Беларуси, России, так и в Украине.

При этом С.Трифонов отметил, что проблемным для приобретения активов в Украине является фактор высоких цен на молоко. "Необходимым условием приобретения для нас новых активов является цена на сырье", - подчеркнул он.

С.Трифонов также сообщил, что для возможных приобретений новых активов компания будет привлекать средства уже открытых для нее банковских кредитных линий.

Справка УНИАН. "Милкиленд" – один из крупнейших производителей молочной продукции на рынках СНГ.

В Украине компании принадлежат десять заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются по всей стране под торговыми марками «Добряна» и «Коляда».

В России "Милкиленд" производит свежие молочные продукты на московском ОАО «Останкинский молочный комбинат» и реализует продукцию под брендами «Добряна» и «Останкинская».

Акции Milkiland N.V. с 6 декабря 2010 года торгуются на Варшавской фондовой бирже.

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